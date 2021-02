Quotidien, première partie du 16 février 2021

En savoir plus sur Yann Barthes

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du 16 février 2021 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver s’intéresse à la stratégie « Zéro Covid » mise en place dans certains pays d’Asie et du Pacifique. Il décrypte également les dernières annonces de la ministre de la Culture, s’interroge sur la disparition de la princesse Latifa, la fille de l’émir de Dubaï et nous explique pourquoi l’annonce de la grossesse de Meghan Markle est plus politique qu’il n’y paraît. Dans son Zoom, Lilia Hassaine revient sur l’engagement de la France dans l’opération Barkhane au Sahel. Depuis huit ans, les forces françaises sont déployées dans la région, sans véritable résultat. La détresse des étudiants ne cesse de s’aggraver ces dernières semaines. Ils sont de plus en plus nombreux à devoir faire appel aux associations pour se nourrir. Paul Larrouturou est allé à leur rencontre lors d’une distribution de colis alimentaires dans le 13ème arrondissement de Paris. Ce 19 février marque le vingtième anniversaire de la mort de Charles Trenet. Le chanteur, connu pour ses chansons guillerettes et optimistes, était en fait bien plus révolutionnaire qu’il n’y paraît. Ambre Chalumeau nous en parle dans sa Brigade des Affaires culturelles.