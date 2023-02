Quotidien, première partie du 16 février 2023

Au programme du replay de Quotidien première partie du jeudi 16 février 2023 : Julien Bellver décrypte dans son 19h30 Médias la 5ème journée de mobilisation contre la réforme des retraites à Paris et dans les villes moyennes, notamment à Albi. Il revient également sur la volte-face du gouvernement concernant la mesure phare la réforme concernant le minimum retraite et sur les affaires de Noël Le Graët et Pierre Palmade. Yann Barthès reçoit le journaliste star de LCI Darius Rochebin. Ce dernier se rend à Kiev pour une série d’éditions spéciales sur la guerre en Ukraine. De son côté, Maïa Mazaurette analyse la dernière couverture de Vogue Royaume-Uni sur laquelle Rihanna casse les stéréotypes de la famille traditionnelle : son bébé pose dans les bras de son père, ASAP Rocky. Ambre Chalumeau quant à elle vous recommande dans sa Brigade, la nouvelle exposition rétrospective sur le peintre américain Wayne Thiebaud. Elle revient également sur la disparition de l’actrice américaine Raquel Welch et sur la sortie du dernier clip d’Etienne Daho.