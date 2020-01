Quotidien, première partie du 16 janvier 2020

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 16 janvier. On parle des vœux à la presse, ceux de Marine Le Pen avec Salhia Brakhlia et ceux d’Emmanuel Macron avec Yann Barthès. Lilia Hassaine analyse le rejet de Trump pour les lunettes de vue, Azzeddine Ahmed-Chaouch s’intéresse à la crise des hôpitaux français, Julien Bellver décrypte la communication du gouvernement autour des violences policières et Étienne Carbonnier va faire un tour à l’Assemblée nationale. Marine Le Pen adressait ses vœux 2020 à la presse ce jeudi 16 janvier. La présidente du Rassemblement national en a profité pour annoncer, sans surprise, sa candidature à l’élection présidentielle de 2022. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment der vérité. Donald Trump a été photographié, les yeux rivés sur son téléphone – jusque-là, rien d’étonnant – mais aussi petites lunettes vissées sur le nez. Or, on ne voit quasiment JAMAIS Donald Trump avec des lunettes. Pourtant, le président américain est myope comme personne. Alors, pourquoi adorait-il ses lunettes quand il était homme d’affaires pour les détester aujourd’hui ? On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. Mercredi, Emmanuel Macron tenait ses traditionnels vœux à la presse à l’Élysée. Oliver Bost, président de l’association de la presse présidentielle, a ouvert le bal avec un discours coup de poing à l’attention du chef de l’État. Grosse ambiance. L’hôpital français traverse une crise sans précédent : en début de semaine, 1200 médecins ont démissionné de leurs fonctions administratives pour réclamer plus de moyens dans les établissements hospitaliers en France. Dans les hôpitaux, le malaise est palpable et la colère grandit. Pourtant, il y en a une qu’on n’entend pas, ou peu, depuis le début de la crise : la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Azzeddine Ahmed-Chaouch est allé à sa rencontre. Le gouvernement commence-t-il à changer de discours sur les violences policières ? Après des mois d’interpellations sur les réseaux sociaux, de vidéos chocs et de témoignages, l’exécutif prend un virage à 180°C ces derniers jours. Julien Bellver analyse ce changement brutal de communication dans son 20h Médias. Aujourd’hui c’est jeudi ! Comme tous les jeudis, Étienne Carbonnier est allé faire un tour

