Quotidien, première partie du 16 juin 2020

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 16 juin 2020. Salhia Brakhlia décrypte le déplacement d’Emmanuel Macron sur le site de l’usine pharmaceutique Sanofi alors que les soignants étaient dans la rue ce mardi. Lilia Hassaine fait le point sur la situation à Dijon où de violents affrontements ont éclaté entre les communautés tchétchène et arabe. Azzeddine Ahmed-Chaouch s’interroge : quand les clubs et boîtes de nuit seront-ils autorisés à rouvrir leurs portes ? Enfin, Paul Gasnier revient sur le déplacement – à point nommé – de Marine Le Pen à Dijon. Grosse journée de mobilisation des personnels soignants ce mardi partout en France. A Paris, où des heurts ont éclaté, les équipes de Quotidien sont allés à la rencontre des soignants présents. Pour beaucoup, la fin de la crise sanitaire signifie la fin des moyens donnés à l’hôpital. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. Depuis plusieurs jours, les images des affrontements violents entre deux communautés tchétchène et maghrébine à Dijon font le tour des réseaux sociaux et des médias. Que se passe-t-il sur place ? Pourquoi a-t-on tort de parler de « guérilla urbaine » ? On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. Avec le port du masque obligatoire, deux éléments permettent encore de comprendre quelqu’un : le clin d’œil et la gestuelle. Emmanuel Macron est passé expert dans ces deux domaines. Apprenez à parler le Macron masqué. Les clubs pourront-ils bientôt rouvrir leur porte ? Alors que le déconfinement s’accélère en France, le retour à la normale de la vie nocturne reste flou. Azzeddine Ahmed-Chaouch est allé poser la question aux concernés. Après les violents affrontements qui ont secoué la ville, Marine Le Pen s’est rendue à Dijon ce mardi pour y tenir une conférence de presse. Un déplacement qui a tout l’air d’une opération de récupération politique alors que le Front national vient d’être condamné pour recel d’abus de biens sociaux dans l’affaire des kits de campagne des élections législatives de 2012.