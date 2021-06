Quotidien, première partie du 16 juin 2021

Au programme du replay de la première partie de Quotidien du 16 juin 2021 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur les deux bonnes nouvelles de la journée : le masque en extérieur et le couvre-feu, c’est bientôt terminé. Il nous parle également de la volte-face des Bleus avant leur match contre l’Allemagne, des chances de l’extrême droite aux élections régionales et de la déclaration choc de la journaliste star de CNN, Christiane Amanpour. Dans son Zoom, Lilia Hassaine s’intéresse aux origines de la rivalité entre la France et l’Allemagne. Une rivalité qui ne doit pas tout à de vieux souvenirs de guerre. La religion doit-elle se mêler de politique ? Alors que l’extrême droite est aux portes du pouvoir, le CRIF vient de publier un communiqué indiquant ses consignes de vote pour les élections régionales. Paul Gasnier a rencontré les trois représentants des cultes juif, musulman et catholique de France pour en parler. Ambre Chalumeau fait le point sur les sorties ciné de la semaine dans sa Brigade des Affaires culturelles et s’intéresse tout particulièrement à « La Nuée », un film d’horreur français qui fait déjà beaucoup parler de lui. Enfin, Maïa Mazaurette s’intéresse à la sexualité des super-héros : Batman est-il du genre à faire des cunnilingus ou est-ce interdit ?