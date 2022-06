Quotidien, première partie du 16 juin 2022

Au programme de Quotidien première partie du jeudi 16 juin 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver décrypte les coulisses de la visite d’Emmanuel Macron en Ukraine et analyse la réaction des médias russes. Il revient sur la guerre entre Jean-Luc Mélenchon et Bruno Le Maire, sur la nouvelle accusation contre Damien Abad qui met Elisabeth Borne dans l’embarras et le lâchage de Nicolas Sarkozy. Cette semaine, Jules Grandin nous montre toutes les cartes insolites que vous n’avez pas vu sur le premier tour des élections législatives. Maïa Mazaurette nous parle du prochain film Barbie et de la photo dévoilée ce jeudi de Ryan Gosling en Ken. Enfin, Ambre Chalumeau nous fait découvrir les nouveautés du Festival du film d’animation d’Annecy.