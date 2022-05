Quotidien, première partie du 16 mai 2022

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du lundi 16 mai 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver débriefe la nomination d’Elisabeth Borne à Matignon et revient sur la polémique autour du footballeur Idrissa Gueye. Dans son Com’ 2022, Julien Bellver analyse l’impact de l’affaire Taha Bouhafs sur la campagne de la NUPES pour les législatives et s’interroge sur les choix de carrière de Jean-Baptiste Djebbari, bientôt ex-ministre des Transports déjà recasé dans une grande entreprise. Dans son Zoom, Lilia Hassaine s’intéresse à la nomination d’Elisabeth Borne à Matignon et lui souhaite un meilleur accueil que celui réservé à Edith Cresson il y a 30 ans. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau revient sur la finale de l’Eurovision, plus politique que jamais.