Quotidien, première partie du 16 mars 2020

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 16 mars 2020. Ce soir, une émission un peu spéciale largement consacrée au Coronavirus. On fait le point sur l’épidémie en France et en Europe avec Salhia Brakhlia, on s’amuse (un peu quand même) avec le florilège des pires réactions face au virus, Azzeddine Ahmed-Chaouch vous demande comment vous gérez l’école à la maison avec la fermeture des écoles, Julien Bellver revient sur la soirée électorale et Lilia Hassaine décrypte l’image renvoyée par Paris au reste du monde. Cette crise inédite que nous traversons a l’avantage (au moins) de mettre l’accent sur le fonctionnement de notre cerveau et sa capacité à réagencer nos priorités. Oui, on angoisse tous, oui, on s’inquiète de savoir qu’on va rester enfermés des semaines, mais dites-vous qu’il y a pire. Pendant la crise du Coronavirus, nous ferons tant qu’il sera possible un point sur la situation chaque jour en début d’émission. Ce lundi, après les premières mesures prises par le gouvernement, Salhia Brakhlia revient sur l’actualité essentielle de la journée : les règles du confinement et ce qu’elles impliquent, les témoignages des Français qui restent à la maison et la situation chez nos voisins européens. Le Coronavirus aura eu raison des salles de concert, de théâtre, des écoles, puis des restaurants, des cafés, des boîtes de nuit et, peut-être, bientôt, de toutes les sorties. Le Coronavirus arrête presque tout, mais pas les absurdités des gens. Avec la fermeture des écoles depuis ce lundi, les parents se retrouvent à devoir faire l’école à la maison. Comment on s’organise pour enseigner aux petits (et aux plus grands) quand on n’est pas soi-même instituteur ? Comment on assure les cours quand on doit aussi travailler depuis chez soi ? Azzeddine Ahmed-Chaouch est allé poser la question aux premiers concernés. Dimanche soir, les chaînes d’infos n’auraient dû parler que des résultats du premier tour des élections municipales. Finalement, le sujet a été peu, voire très peu évoqué, les invités en plateau et les interviewers préférant se concentrer sur l’épidémie de Coronavirus en France. On débriefe cette soirée électorale hors du commun avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Pendant plusieurs semaines, on a vu partout sur nos chaînes d’info les images de la Chine combattant le Coronavirus. Depuis le début du mois de mars, on voit l’Italie se débattre avec le virus. Mais maintenant qu’il est sur notre territoire, que voit le reste du monde ? Comment la situation en France est-elle perçue par les médias étrangers et les réseaux sociaux ? On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.