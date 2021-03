Quotidien, première partie du 16 mars 2021

Au programme du replay de la première partie de Quotidien du 16 mars 2021 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur la chute du vaccin Astra Zeneca, sur les nouvelles accusations portées contre Patrick Poivre d’Arvor et sur le documentaire choc sur l’assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Dans son Zoom, Lilia Hassaine décrypte la technique d’Emmanuel Macron et du gouvernement pour nous interdire un certain nombre de choses sans en avoir l’air. Ça porte un nom : le « Nudge ». Dans sa Brigade des Affaires culturelles, Ambre Chalumeau s’intéresse aux secrets de Françoise Hardy, Azzeddine Ahmed-Chaouch part à la rencontre de Chems-Eddine Hafiz, avocat et recteur de la Grande Mosquée de Paris et Maïa Mazaurette répond à toutes vos questions sur le couple.