Quotidien, première partie du 16 mars 2023

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du jeudi 16 mars 2023 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur le déroulé de cette journée de vote du projet de loi sur la réforme des retraites au Sénat et à l’Assemblée. En plateau et tout au long de l’émission, Yann Barthès reçoit Apolline de Malherbe, Soazig Quéméner et Chloé Morin afin d’analyser le recours du gouvernement à l’article 49-3 pour faire adopter le projet de réforme des retraites. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous parle de l’utilisation de la Marseillaise dans les débats politiques.