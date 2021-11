Quotidien, première partie du 16 novembre 2021

Au programme du replay de Quotidien première partie du mardi 16 novembre 2021 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur la reprise du Covid en Europe et ses conséquences possibles sur les fêtes de fin d’année. Il s’intéresse aussi à la mise en place d’un « pass vaccinal » pour remplacer le pass sanitaire, à l’explosion du « #MeTooPolitique » et à la construction du mur entre la Pologne et le Belarus. Dans son Com’ 2022, il revient sur les dernières tentatives de séduction des candidats LR, s’intéresse aux difficultés rencontrées par les soutiens d’Anne Hidalgo et à la visite d’Emmanuel Macron à Béziers. Dans son Zoom, Lilia Hassaine s’intéresse aux origines du « wokisme » et à comment, finalement, chacun lui donne la définition qui l’arrange. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous parle quant à elle du retour de Catherine Deneuve au cinéma pour « De son vivant ».