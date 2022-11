Quotidien, première partie du 16 novembre 2022 avec Caroline Fourest et Raphaël Enthoven

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du mercredi 16 novembre 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver décrypte l’emballement médiatique qui a suivi la chute d’un missile sur le sol polonais. Il revient également sur les réactions internationales, de Joe Biden au Kremlin en passant par Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky. Pendant toute l’émission, Yann Barthès échange avec Caroline Fourest et Raphaël Enthoven à l’occasion du premier anniversaire de leur revue « Franc-tireur ». Dans son Zoom, Clément Viktorovitch analyse le discours de la droite et de l’extrême droite, particulièrement similaires sur la question de l’accueil de l’Ocean Viking en France. Maïa Mazaurette s’interroge quant à elle sur le « respect des traditions » à géométrie variable des joueurs de football à quatre jours du début de la Coupe du monde au Qatar. Dans le 20h15 Express, Paul Gasnier retrouve Laeticia, notre contact en Pologne après la chute d’un missile dans un petit village proche de la frontière ukrainienne. Abda Sall continue quant à lui de prendre des nouvelles des réfugiés de l’Ocean Viking, hébergés près de Toulon dans l’attente de l’examen de leur demande d’asile. Paul Gasnier fait ensuite le point sur la descente aux enfers d’ORPEA et sur la déclaration de candidature de Donald Trump.