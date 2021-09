Quotidien, première partie du 16 septembre 2021

Au programme du replay de la première partie de Quotidien du 16 septembre 2021 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver débriefe la tournée promo d’Alain Finkielkraut, le retour du débat sur la peine de mort, le début de campagne d’Anne Hidalgo, la colère de la France après la volte-face de l’Australie sur l’achat de sous-marins et le nouveau livre événement sur la présidence de Donald Trump. Dans son Zoom 2022, Antoine Bristielle s’intéresse à la popularité d’Éric Zemmour : s’il monte dans les sondages, peut-il pour autant prétendre être au second tour ? Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous parle de « Karl », le livre de Marie Ottavi. Bien plus qu’une simple biographie, la journaliste a fact-checké tout ce que l’on sait ou que l’on croyait savoir sur le plus célèbre des couturiers. Enfin, Maïa Mazaurette décrypte l’actu, des préférences sexuelles des Européens au fail de Marine Le Pen sur le harcèlement de rue en passant par les rouages de la domination masculine.