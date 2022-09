Quotidien, première partie du 16 septembre 2022 avec Daniel Cohen

Au programme du replay de la première édition de Quotidien week-end du 16 septembre 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver nous explique pourquoi le président hongrois Viktor Orban est si isolé de ses voisins européens. Il revient ensuite dans le Géopol 2022 sur Pierre Poilievre, le nouvel opposant au Premier ministre canadien Justin Trudeau. L’économiste Daniel Cohen est, lui, sur le plateau de Quotidien pour présenter son nouveau livre « Homo numericus : la “civilisation” qui vient ». Puis, Arthur Genre nous dézoome les discours des politiques sur le nucléaire depuis Charles de Gaulle tandis que, dans sa Bridage, Ambre Chalumeau nous présente ses recommandations culturelles du week-end, que Maïa Mazaurette revient sur l’inflation et sur ses potentiels impacts sur les prix des sextoys et qu’Anne Depétrini nous interroge sur la fin de vie. Enfin, Paul Gasnier part à la rencontre des patrons de Total et de CMA-CGM pour parler des superprofits qu’ils ont réalisés cette année. Le chanteur Lomepal rejoint, lui, la scène de Quotidien pour interpréter « Decrescendo », extrait de son nouvel album « Mauvais ordre ».