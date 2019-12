Quotidien, première partie du 17 décembre 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 17 décembre 2019. On parle de la troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites avec Salhia Brakhlia, de //// avec Valentine Oberti, on parle galère dans les transports avec Yann Barthès et Azzeddine Ahmed-Chaouch, de Mariah Carey avec Julien Bellver et d’Appels d’urgence avec Étienne Carbonnier. Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce mardi. À Paris, ils étaient 615 000 dans toute la France. Cette semaine encore, les équipes de Quotidien étaient dans le cortège pour le Moment de vérité de Salhia Brakhlia. La sardine est devenue un symbole politique que l’on retrouve partout. À l’origine, le petit poisson a trouvé ses lettres de noblesse en Italie, chez les opposants de l’actuel ministre de l’Intérieur, Matteo Salvini. Depuis, les Sardines sont partout et on a vite compris pourquoi. On en parle avec Valentine Oberti dans son Zoom. Jean-Baptiste Djebbari est le Monsieur Transports du gouvernement. Forcément, il est très sollicité en cette période de grèves. A défaut de pouvoir FAIRE quelque chose, il se rend à plein d’endroits pour VERIFIER que tout va bien. Pour faire acte de présence, surtout. Difficile de rester zen après treize jours de grève. Certains sont épuisés aussi bien physiquement que mentalement. Comment éviter la crise de nerfs ? Azzeddine Ahmed-Chaouch a cherché des solutions. Mariah Carey marque encore l’Histoire : 25 ans après la sortie de « All I want for christmas is you », le titre de la chanteuse redevient numéro un des ventes. Une première. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Aujourd’hui dans son Canap, Étienne Carbonnier débriefe l’émission la moins anxiogène du PAF : Appels d’urgence, sur TFX.

