Quotidien, première partie du 17 décembre 2021 avec Stéphane Guillon

Au programme du replay de Quotidien première partie du vendredi 17 décembre : dans son dernier Médiamètre de l’année, Julien Bellver s’intéresse à la stratégie d’Emmanuel Macron, pas officiellement candidat et pourtant omniprésent sur la scène médiatique et internationale. Dans son MapMédias, il revient sur les dernières révélations de la presse britannique sur les soirées clandestines du gouvernement de Boris Johnson, sur les textos qui embarrassent les journalistes vedettes de Fox News et sur les images improbables d’un match de catch entre un maire et son adjoint. En plateau, Yann Barthès reçoit Stéphane Guillon. L’humoriste remonte sur scène et il termine l’année avec un passage en revue au vitriol des candidats à l’élection présidentielle. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous conseille de lire « Le mont analogue », de René Daumal, un roman connu pour avoir changé la vie de ses lecteurs. Enfin, Maïa Mazaurette répond à toutes vos questions sur le sexe et nous parle des rêves érotiques.