Quotidien, première partie du 17 février 2021

En savoir plus sur Yann Barthes

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du 17 février 2021 : Julien Bellver analyse les prémices de « l’effet vaccin » sur les courbes épidémiques mondiales. Dans son 19h30 Médias, il revient également sur la polémique lancée par la ministre de l’Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, sur la disparition de la princesse Latifa de Dubaï et sur les conséquences de l’affaire Richard Berry. Dans son Zoom, Lilia Hassaine revient sur la rencontre entre Barcelone et le Paris Saint-Germain mardi soir. Une rencontre soldée par une large victoire des Parisiens, mais surtout par la naissance d’un mème avec Kylian Mbappé en vedette. En Russie, les arrestations des soutiens d’Alexeï Navalny se poursuivent. Au début du mois de février, une enseignante de l’école supérieure d’économie de Moscou a été arrêtée, puis renvoyée, pour avoir retweeté un appel à manifester. Dans sa Brigade des Affaires Culturelles, Ambre Chalumeau nous parle d’un petit bijou trop peu connu de Francis Ford Coppola, « Peggy Sue s’est mariée ». Enfin, Maïa Mazaurette répond à toutes les questions que se posent les enfants sur le couple, l’amour et la sexualité.