Quotidien, première partie du 17 février 2022

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du jeudi 17 février : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver analyse le ralliement de Ségolène Royal à Jean-Luc Mélenchon, le départ de Nicolas Bay du Rassemblement national, aux prédictions des Griffin sur la crise entre l’Ukraine et la Russie, à l’interview musclée de Valérie Pécresse par Elizabeth Martichoux et à la mise en garde d’Emmanuel Macron. Comme tous les jeudis, le Cartographe Jules Grandin décrypte la campagne présidentielle. Cette semaine, il cartographie la stratégie des candidats qui font tout pour prouver qu’ils ne sont pas que des Parisiens. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous présente l’œuvre d’art offerte par la France à l’Union européenne à l’occasion de sa présidence. C’est une tradition : en général les pays offrent une statue ou une sculpture. Nous, on a offert une application. Enfin, Maïa Mazaurette revient sur les critiques après le premier grand meeting de Valérie Pécresse et se pose la question : le meeting est-il un truc de bonhomme ?