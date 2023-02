Quotidien, première partie du 17 février 2023 avec Michaël Youn, Vincent Desagnat, Lola Dubini et Manon Azem

Au programme du replay de la première partie de Quotidien week-end du 17 janvier 2023 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur l'hypothèse d'une invasion extraterrestre qui a passionné les Etats-Unis cette semaine. Il nous explique ensuite qui est Nikki Haley, la première républicaine qui ose défier Donald Trump en se lançant dans la course aux élections présidentielles de 2024. L'humoriste Michaël Youn, Vincent Desagnat, Manon Azem et Lola Dubini présentent le film « BDE » sur le plateau de Quotidien. Ambre Chalumeau nous propose ses recommandations culturelles du week-end, Maïa Mazaurette nous parle des tentatives de Michel Houellebecq pour empêcher la sortie du film porno dans lequel il joue et Anne Depétrini nous questionne sur le comportement des adolescents.