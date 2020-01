Quotidien, première partie du 17 janvier 2020

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 17 janvier 2020. Salhia Brakhlia fait le bilan de l’actu de la semaine, Azzeddine Ahmed-Chaouch enquête pour savoir si on peut vraiment être viré pour avoir fait la sieste au travail, Julien Bellver revient sur les dernières frasques de la FOX et Marc Beauge fait son point mode de la semaine. Tous les vendredis, Salhia Brakhlia revient sur les actualités marquantes de la semaine. Aujourd’hui, elle revient sur le licenciement de Ségolène Royal, la visite de François Hollande en Belgique et sur une danse qu’on n’est pas près d’oublier. Habituellement, il est assez rare de croiser au même endroit une danseuse de carnaval de Rio, une femme en collant, un homme en tenue moulante orange, un homard géant, des méduses roses, une contorsionniste et une sirène. Apparemment par contre, c’est le minimum requis pour une soirée au Vatican avec le Pape. Après le licenciement d’un employé de Derichebourg, pris en photo à son insu en train de faire une sieste lors d’une pause, une question est souvent posée : peut-on vraiment être viré pour avoir fait la sieste au travail ? Azzeddine Ahmed-Chaouch répond à la question dans son Chaouch Express. Lorsqu’il est arrivé à Fox News, Roger Ailes était considéré par tous comme un génie : il a fait exploser l’audience de la chaîne, devenue surpuissante aujourd’hui. Pourtant, en coulisses, les choses sont beaucoup moins lisses : le patron de média est accusé de harcèlement sexuel sur ses employées. A l’époque, son pouvoir le protège. Ce ne sera pas toujours le cas. Cette histoire, Canal + a décidé d’en faire une série, « The Loudest Voice ». Julien Bellver nous en parle dans son 20h Médias. Il est le M. Mode de Quotidien : chaque semaine, Marc Beauge nous parle mode, look, fashion faux pas et bons conseils.

