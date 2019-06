Quotidien, première partie du 17 juin 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 17 juin. On parle du baccalauréat avec Yann Barthes et Lilia Hassaine, de Nicolas Sarkozy à Belfort avec Salhia Brakhlia, de l’avant-match France-Nigéria avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, de la reconstitution du meurtre d’Alexia Daval avec Julien Bellver et de la chanson de l’année avec Étienne Carbonnier. Pour la première fois depuis la raclée des Républicains aux élections européennes, Nicolas Sarkozy, ancien chef du parti, a fait une sortie officielle. L’ancien président s’est rendu à Belfort pour inaugurer une rue « Simone Veil » avant de rencontrer des salariés et des représentants syndicaux de l’entreprise Général Electric. Ce lundi matin, le baccalauréat a commencé avec la traditionnelle épreuve de philosophie. Comme chaque année, les médias en ont fait des tonnes avec les bacheliers, leur stress, leurs provisions de nourriture. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom, qui en profite aussi pour jouer au jeu des sept différences avec les années passées. Les Bleues affrontent le Nigéria à Rennes ce lundi soir pour leur troisième et dernière rencontre de ces huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine de football. Après un parcours sans faute, les Françaises espèrent décrocher la première place de leur groupe de poule. Une première place qui signifierait affronter les États-Unis en quart de finale, un scénario dangereux pour les Bleues qui feraient face à l’équipe tenante du titre. Azzeddine Ahmed-Chaouch est à Rennes, sur la pelouse du Roazhon Park pour suivre la rencontre, il débriefe l’enjeu, l’ambiance et l’état d’esprit des footballeuses. Après des mois placé en détention, Jonathann Daval a assisté ce lundi matin à la reconstitution du meurtre de son épouse, afin de permettre aux enquêteurs de faire toute la lumière sur le soir du drame. Le meurtre de la jeune femme avait fait la Une de la presse pendant des semaines, toutes les rédactions étaient donc au rendez-vous pour assister à la reconstitution ce matin. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Aujourd’hui dans son Canap, Étienne Carbonnier a regardé « La chanson de l’année », le grand concours organisé par TF1 pour déterminer quel titre a eu les faveurs des Français.