En savoir plus sur Yann Barthes

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 17 juin 2020. On revient sur l’interpellation violente d’une soignante pendant la manifestation de mardi à Paris avec Salhia Brakhlia. Lilia Hassaine dresse le portrait de l’artiste derrière les couvertures coups de poing du New Yorker et de Rolling Stone. Dans son Chaouch Express, Azzeddine s’interroge sur l’avenir du Premier ministre Edouard Philippe.