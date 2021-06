Quotidien, première partie du 17 juin 2021

Au programme du replay de la première partie de Quotidien du 17 juin : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver décrypte les très bons chiffres de l’épidémie en France, revient sur le réquisitoire du procès Bygmalion, débriefe la rencontre entre Vladimir Poutine et Joe Biden vue par les médias de leur pays respectif et nous parle de la petite dernière des chaînes de droite en Angleterre : GB News. Dans son Zoom, Lilia Hassaine s’intéresse au dernier texte de Michel Houellebecq paru sur le site britannique « UnHerd ». Un texte à contre-courant des prises de positions de Valeurs actuelles, Philippe de Villiers ou encore Éric Zemmour. Le rappeur Moha La Squale a été mis en examen pour agression sexuelle, menace de mort et séquestration. Azzeddine Ahmed-Chaouch a rencontré son avocate. Dans sa Brigade des Affaires culturelles, Ambre Chalumeau nous raconte la folle histoire des fausses Joconde de Léonard de Vinci.