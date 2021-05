Quotidien, première partie du 17 mai 2021

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du 17 mai : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver fait le point sur les (bons) chiffres de l’épidémie en France. Il s’intéresse aussi au déconfinement de nos voisins britanniques, à l’enquête à charge contre Marine Le Pen et aux derniers affrontements entre Israël et le Hamas. Dans son Zoom, Lilia Hassaine revient sur les négociations de paix entre Israël et la Palestine. Depuis 1948, le processus de paix est jalonné d’assassinats ciblés, rendant toujours plus incertaine la fin des tensions dans la région. Paul Gasnier continue à suivre le conflit israélo-palestinien à travers le regard de ceux qui le vivent. Omar a 24 ans et est Palestinien, David a 33 ans et est Israélien. Ils nous racontent la situation sur place. Dans sa Brigade des Affaires culturelles, Ambre Chalumeau s’intéresse à la réouverture des cinémas. Avec 450 films sur la ligne de départ, le retour dans les salles obscures risque de provoquer de gros dégâts collatéraux.