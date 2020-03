Quotidien, première partie du 17 mars 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 17 mars 2020. En période de confinement, on remanie un peu l’émission pour vous tenir au mieux informés de la situation de l’épidémie en France. On revient sur toutes les actualités des dernières 24h avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité, Azzeddine Ahmed-Chaouch s’intéresse au quotidien des Français en confinement, Julien Bellver décrypte les chiffres de l’allocution d’Emmanuel Macron et Lilia Hassaine regarde comment les médias étrangers analysent la situation en France. Le confinement des Français est officiel depuis ce mardi midi tapantes. On n’est pas bien là, entre nous ? Par téléphone ? Ou à 1 mètre de distance MINIMUM ? On se ferait pas un peu chier surtout ? Pendant leur confinement, les Chinois et les Italiens ont rivalisé d’originalité sur les réseaux sociaux pour se divertir et garder le moral. Est-ce que les Français sont capables de faire aussi bien ? Pendant cette crise du Coronavirus, Salhia Brakhlia fait chaque jour le point sur la situation en France et en Europe. Elle revient également sur les actualités de la journée. Ce 17 mars, elle nous parle notamment du conseil des ministres, décrypte le champ lexical de l’allocution d’Emmanuel Macron et d’un bad buzz. Lundi soir, Emmanuel Macron a annoncé le confinement de toute la France afin de freiner la propagation du Coronavirus. Tous nos voisins européens, ou presque, ont reçu le même message de leur dirigeant(e). En Belgique, le roi s’est adressé à ses concitoyens, en Suisse et en Norvège, les responsables ont également pris la parole, mais c’est à Angela Merkel que revient le trophée de la déclaration la plus précise. La chancelière allemande a évoqué TOUS les points de restriction, de la fermeture des bars aux coiffeurs en passant par… les réseaux de prostitution. C’est officiel depuis midi ce mardi : les Français sont confinés chez eux pendant une période d’au moins quinze jours. Les mesures annoncées par Emmanuel Macron et précisées par le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner sont-elles respectées ? Aujourd’hui encore, Azzeddine Ahmed-Chaouch donne la parole aux Français, ceux qui ont le droit de sortir (parce qu’ils ont un chien), ceux qui ont le droit d’aller courir (parce qu’ils sont sportifs, comme Denis Brogniart), mais aussi ceux qui sont restés chez eux, en couple, à leurs risques et périls. Emmanuel Macron s’est une nouvelle fois adressé aux Français lundi soir. Pendant 21 minutes, le chef de l’Etat a égrainé les nouvelles mesures prises pour lutter contre le Coronavirus : confinement des Français, aides débloquées aux entreprises, … Au total, ce sont près de 36 millions de personnes qui étaient lundi soir derrière leurs écrans pour suivre l’allocution. Dans la journée, les Français ont passé plus de 4h30 devant leur télé. Et justement, dans les médias, face à la propagation du virus et aux règles de confinement, on s’organise quand on peut encore le faire. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Entre le début de l'épidémie en Chine et la vague de contamination en Europe et les Etats-Unis, le ton des dirigeants a changé, les Unes des magazines aussi. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.