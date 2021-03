Quotidien, première partie du 17 mars 2021

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du 17 mars 2021 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver analyse la possibilité d’un reconfinement à l’échelle régionale et nationale, il s’intéresse également à la situation en Israël, au faux départ du procès Bygmalion et aux derniers rebondissements dans l’affaire Meghan Markle et Harry versus la famille royale britannique. Dans son Zoom, Lilia Hassaine s’intéresse aux origines du « Principe de précaution » utilisé à tout bout de champs depuis le début de la crise sanitaire. Dans sa Brigade des Affaires Culturelles, Ambre Chalumeau dresse le portrait de l’un des artistes les plus connus au monde, Andy Warhol, dont les secrets ont été percés à jour par le biographe Jean-Noël Liaut. Maïa Mazaurette répond à toutes les questions que se posent les enfants sur l’amour, le corps, le couple et la sexualité. Paul Larrouturou a suivi le président Emmanuel Macron lors de son déplacement dans le centre hospitalier de Poissy, dans les Yvelines.