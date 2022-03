Quotidien, première partie du 17 mars 2022

Au programme du replay de Quotidien première partie du jeudi 17 mars 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver débriefe la conférence de presse d’Emmanuel Macron à Aubervilliers, il revient sur les frappes russes sur Marioupol au sud de l’Ukraine, décrypte le discours glaçant de Vladimir Poutine et les propos inédits de Joe Biden sur le dirigeant russe. Enfin, il s’interroge sur les doutes autour de la journaliste Marina Ovsiannikova, encensée pour avoir dénoncé la propagande russe à la télévision. Dans son Com’ 2022, Julien Bellver débriefe « Face à Baba ». L’émission de Cyril Hanouna recevait mercredi soir Marine Le Pen, façon bonne ambiance. Il revient ensuite sur la question de la légitimité de l’élection présidentielle. Comme tous les jeudis, Jules Grandin décrypte l’actualité grâce aux cartes. Cette semaine, il nous explique pourquoi la cartographie est d’autant plus un métier difficile en temps de guerre. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau s’intéresse au palmarès du Festival de la BD d’Angoulême qui met les femmes à l’honneur et c’est pas trop tôt. Enfin, Maïa Mazaurette nous parle des intentions de vote de la communauté LGBT qui surprise (ou pas) ne sont pas si différentes de celles du reste des Français.