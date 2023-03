Quotidien, première partie du 17 mars 2023

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du vendredi 17 mars 2023 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur le scandale du gouvernement de Giorgia Meloni après la mort de 86 migrants en Italie et sur l’accord AUKUS qui consacre la vente de sous-marins américains à l’Australie. Il s’intéresse également au duel entre Donald Trump et Ron DeSantis pour les primaires républicaines de 2024 et sur les polémiques autour du Premier ministre britannique Rishi Sunak. En plateau et tout au long de l’émission, Yann Barthès reçoit l’écrivain américain Bret Easton Ellis pour la sortie de son nouveau roman “Les Eclats”. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous explique comment résoudre l’équation Bret Easton Ellis.