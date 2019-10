Quotidien, première partie du 17 octobre 2019

Retrouvez l’intégralité de la première partie de Quotidien du 17 octobre. On parle des lions comme animaux de compagnie avec Salhia Brakhlia, de la dernière boulette du Rassemblement national avec Valentine Oberti, de l’entrée à l’Académie française de Barbara Cassin avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, du rôle joué par les chaînes d’infos dans les débats sur le voile avec Julien Bellver et des Foufous de l’Assemblée nationale avec Étienne Carbonnier. De plus en plus de personnes se tournent vers un nouveau genre d’animal de compagnie : les lions. Ils sont à la mode et leur trafic s’intensifie dans le monde. Salhia Brakhlia a enquêté sur ceux qui luttent contre ces trafics. Le Rassemblement national n’a semble-t-il pas assez de candidat – ou pas assez de femmes candidates – pour les municipales à Forbach, en Moselle. La preuve, le parti a dû utiliser la photo d’une femme qui n’a jamais été candidate pour la mettre sur ses affiches de campagne. Dommage que la photo en question fasse partie d’une banque d’images, et donc soit si facilement traçable. Ce qui est bien avec les chaînes d’informations en ce moment, c’est qu’à les écouter on a l’impression d’entendre Joël, le vieil oncle raciste et bourré de la famille intenable à Noël. Elle est la neuvième femme à faire son entrée à l’Académie française : Barbara Cassin, philosophe et philologue, a obtenu son précieux sésame ce 17 octobre. Et pour son intronisation, elle a troqué la traditionnelle épée des Académiciens pour une épée high-tech, à la limite du sabre laser. Forcément, Azzeddine Ahmed-Chaouch a voulu la rencontrer pour son Chaouch Express. Depuis le 11 octobre, la question du port du voile dans l’espace public est de nouveau au centre de toutes les attentions, particulièrement sur les chaînes d’infos en continue qui multiplient les débats et les interviews sur le sujet. Quel est réellement le poids de ces chaînes sur la surmédiatisation de ce débat ? Les éléments de réponse de Julien Bellver dans son 20h Médias. Aujourd’hui c’est jeudi et comme tous les jeudis, Étienne Carbonnier est allé faire un tour du côté de l’hémicycle pour voir comment se portent nos petits Foufous de l’Assemblée.

