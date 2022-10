Quotidien, première partie du 17 octobre 2022

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du lundi 17 octobre 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver fait le point sur la grève générale annoncée pour ce mardi, il revient sur la pénurie d’essence en France et sur les grosses difficultés de la Première ministre britannique. Il s’intéresse également à la marche contre la vie chère organisée par la NUPES et aux débuts des tensions entre les RN Jordan Bardella et Louis Aliot, tous deux en course pour la présidence du parti. Dans son Zoom, Clément Viktorovitch décrypte les mots du gouvernement pour faire face à la pénurie d’essence. Jérémie Peltier nous explique pourquoi les adultes sont les nouvelles cibles préférées des inventeurs de jeux et Ambre Chalumeau revient sur l’histoire des happenings contre des œuvres d’art. Dans son 20h15 Express, Paul Gasnier débriefe la marche contre la vie chère qui a eu lieu ce dimanche à Paris et revient sur les hommages rendus à Samuel Paty, deux ans après son assassinat. Enfin, Sophie Dupont nous résume les dernières séances très tendues à l’Assemblée nationale.