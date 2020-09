Quotidien, première partie du 17 septembre 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Au sommaire de la première partie de Quotidien du 17 septembre : Julien Bellver nous parle de la popularité en baisse du ministre de la Santé Olivier Véran, mais aussi de l’annonce choc de l’entreprise Bridgestone, de la remplaçante de Jean-Pierre Pernaut, de la guerre entre Gérald Darmanin et le rappeur Freeze Corleone et de la dernière conférence de presse de Donald Trump. Dans son Zoom, Lilia Hassaine se demande quelle influence a vraiment le philosophe/polémiste Michel Onfray, Sophie Dupont rencontre les lycéennes qui dénoncent le sexisme à l’école, Ambre Chalumeau nous explique pourquoi Kanye West a pissé sur son Grammy (sisi) et Laura Felpoint écrit une lettre à la Covid pour qu’elle veuille bien nous lâcher.