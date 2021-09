Quotidien, première partie du 17 septembre 2021

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien week-end du vendredi 17 septembre : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver inaugure deux nouvelles rubriques, le « Médiamètre » qui revient sur la stratégie politique de la semaine avec le débrief des journalistes Louis Hausalter, Romain Herreros et Neïla Latrous, mais aussi le « MapMedia », le tour du monde de l’actu politique vue nulle part ailleurs. Dans son Flash Mode, Marc Beaugé revient sur la genèse du MET Gala et débriefe les meilleurs, mais surtout les pires, looks de l’édition 2021. Comme tous les vendredis, Ambre Chalumeau présente une Brigade spéciale conseil de lecture du week-end. Cette semaine, elle nous conseille « Les occasions manquées » de Lucy Fricke. Enfin, Maïa Mazaurette répond à toutes vos questions sur le sexe, comme celle d’Irène, 63 ans, qui aimerait avoir des astuces pour concilier ses envies sexuelles et son arthrose.