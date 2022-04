Quotidien, première partie du 18 avril 2022

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du lundi 18 avril 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver décrypte la stratégie de communication cachée derrière la photo d’Emmanuel Macron qui a beaucoup fait parler d’elle ce week-end. Il revient ensuite sur le virage à 180 degrés de Marine Le Pen sur la question du port du voile et la soudaine passion du président sortant pour l’écologie. Julien Bellver fait ensuite le point sur la situation en Ukraine, où l’offensive russe se fait de plus en plus menaçante sur la région du Donbass. Dans son Zoom, Lilia Hassaine tire le bilan de la campagne de Marine Le Pen, débutée en janvier 2020. Une longue, très longue campagne. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous fait découvrir une facette peu connue de Marilyn Monroe. Connue à travers le monde pour son glamour et son sex-appeal, l’actrice était aussi une pionnière en matière de féminisme et on en parle pourtant très peu. Enfin, Paul Gasnier débriefe le dernier déplacement de Marine Le Pen ce week-end. Un déplacement sans prise de risque.