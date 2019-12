Quotidien, première partie du 18 décembre 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 18 décembre 2019. On parle du nouveau Monsieur Retraite du gouvernement avec Salhia Brakhlia et Valentine Oberti, de la sortie du dernier Star Wars avec Azzeddine Ahmed-Chaouch. Julien Bellver décrypte la communication de la SNCF en pleine période des fêtes marquée par la grève et Étienne Carbonnier va faire un tour sur la télé des kids. Jean-Paul Delevoye a laissé sa place à Laurent Pietraszewski ce mercredi. Après la passation de pouvoirs, le nouveau Monsieur Retraite du gouvernement a vécu son premier Conseil des ministres, juste avant la rencontre entre Edouard Philippe et les syndicats. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. Après la démission de Jean-Paul Delevoye, le gouvernement s’est trouvé un nouveau « Monsieur Retraite » pour porter la réforme en la personne de Laurent Pietraszewski. A peine était-il nommé que l’ancien élu était sous le feu des critiques. En cause, les généreuses rémunérations perçues au cours de sa carrière et un portrait peu flatteur dressé par ses anciens employés. On en parle avec Valentine Oberti dans son Zoom. La réforme des retraites a un nouvel ambassadeur : Jean-Paul Delevoye a laissé sa place à Laurent Pietraszewski ce mercredi matin. Mais avec tous les mandats, fonctions et autres titres honorifiques de Jean-Paul Delevoye, elle a été un poil longuette. Le dernier Star Wars, Rise of Skywalker, est en salles depuis ce mercredi 19 décembre pour le plus grand plaisir des fans de sabres laser et de guerre dans l'espace. Mais croire que Star Wars ce n'est QUE ça, c'est peut-être passer à côté de l'essentiel du film. Et si la saga Star Wars était en fait profondément philosophique ? On en parle avec Azzeddine Ahmed-Chaouch dans son Chaouch Express. Les Français pourront-ils rejoindre leur famille à Noël, malgré les grèves ? Le gouvernement le promet, les voyageurs pourront partir. La SNCF, elle, tente de maîtriser sa communication de son côté. Résultat : une cacophonie et des voyageurs complètements perdus. Aujourd'hui dans son Canap, Étienne Carbonnier a passé la journée à suivre le Père Noël et à regarder la pub pour les jouets.

