Quotidien, première partie du 18 février 2021

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du 18 février 2021 : où sont passés les membres du Conseil scientifique ? Depuis des semaines, ils sont aux abonnés absents. On en parle avec Julien Bellver dans son 19h30 Médias. Dans son Zoom, Lilia Hassaine s’intéresse à l’origine de l’expression « tribunal médiatique », de plus en plus utilisée dans la presse. Dans sa Brigade des Affaires culturelles, Ambre Chalumeau nous parle de l’un des lieux les plus mythiques du rock : le château d’Hérouville, dans le Val d’Oise.