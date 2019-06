Quotidien, première partie du 18 juin 2019 avec Martin Weill et Matthias Schoenaerts

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 18 juin. On parle du lancement de la campagne de Donald Trump avec Baptiste des Monstiers, du lancement du service national universel avec Salhia Brakhlia, de LA grosse boulette du bac avec Lilia Hassaine, de la polémique autour du penalty des Bleues face au Nigeria avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, du cas d’Agnès Cerighelli avec Paul Larrouturou et des aprem séries d’Étienne Carbonnier. En plateau, Yann Barthes reçoit l’acteur Matthias Schoenaherts et Martin Weill pour la sortie du dernier film de Robert Redford, « Nevada », qui raconte l’histoire de la réinsertion de prisonniers américains par le dressage de chevaux sauvages.