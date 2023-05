Quotidien, première partie du 18 mai 2023 avec Camille Etienne

Au programme du replay de Quotidien première partie du jeudi 18 mai 2023 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver décrypte la réaction de la télévision russe à la tournée européenne de Volodymyr Zelensky et revient sur les tensions entre la France et l’Italie. Il s’intéresse également à la femme qui aimerait écarter Donald Trump de la course à la présidentielle en 2024, la Républicaine Nancy Mae. En plateau, Yann Barthès reçoit la militante écologiste Camille Etienne à l’occasion de la publication de son premier livre, « Pour un soulèvement écologique, dépasser notre impuissance collective ». Maïa Mazaurette fait le tour des infos sexo de la semaine et Ambre Chalumeau nous partage ses conseils culture pour le week-end.