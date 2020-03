Quotidien, première partie du 18 mars 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 18 mars 2020. On fait le point sur la situation du Coronavirus en France et en Europe avec Salhia Brakhlia, on évoque avec elle le quotidien des personnels soignants, les dernières mesures du gouvernement et de quoi rire un peu, malgré tout. Azzeddine Ahmed-Chaouch va prendre des nouvelles de nos couples qui passent leur confinement ensemble, Julien Bellver décrypte la situation des médias français et Lilia Hassaine revient sur le nouveau mot d’ordre mondial. Pendant la crise du Coronavirus, Salhia Brakhlia s’occupe chaque jour de faire le point sur la situation. Elle partage les chiffres actualisés des cas et des décès en France et en Europe, revient sur l’intention d’Edouard Philippe d’instaurer un « état d’urgence sanitaire », on retrouve le Dr. Philippe Juvin pour prendre des nouvelles du personnel soignant et de la situation des hôpitaux. Et comme tous les jours, on termine avec une image drôle pour garder le moral. Vivre le confinement en couple, est-ce une si bonne idée ? Tous les jours, dans son Chaouch Express, Azzeddine Ahmed-Chaouch prend des nouvelles de nos couples témoins qui ont choisi – ou pas – de rester confinés ensemble. Avec le confinement pour tout le monde, les Français sont de plus en plus devant leur télévision. Résultat : les courbes d’audiences s’envolent. L’info est de loin la case la plus regardée par les téléspectateurs, mais dans les chaînes, les journalistes doivent s’organiser. Chez BFMTV, les patrons ont décidé de « dégrader » leur antenne : plus qu’un présentateur par tranche avec un roulement toutes les semaines. Pareil pour les journalistes. Dans les autres médias, on s’organise aussi pour travailler depuis la maison. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. C’est une petite phrase qu’on a entendu de la bouche d’Emmanuel Macron, mais aussi de Donald Trump ou de Boris Johnson : sauver les citoyens, les entreprises et l’économie « quoi qu’il en coûte ». D’accord, mais concrètement, ça fait combien ? On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.