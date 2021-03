Quotidien, première partie du 18 mars 2021

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du jeudi 18 mars : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver décrypte les dernières annonces de Jean Castex, il fait le point sur la situation des réanimations en Île-de-France, s’intéresse au clash Joe Biden vs Vladimir Poutine et revient sur la tuerie d’Atlanta au cours de laquelle un suprémaciste blanc a ouvert le feu dans un spa faisant huit victimes, dont six d’origine asiatique. Dans son Zoom, Lilia Hassaine revient sur les archives de La Commune de Paris qui fête son cent-cinquantième anniversaire cette année. Sophie Dupont est partie à la rencontre de Karl Olive, le maire de Poissy dans les Yvelines et proche d’Emmanuel Macron qui a su avant tout le monde ce qu’attendait l’Île-de-France. Dans sa Brigade des Affaires culturelles, Ambre Chalumeau retrace la carrière de notre invitée du soir, la chanteuse Sheila.