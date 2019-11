Quotidien, première partie du 18 novembre 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 18 novembre. On parle de l’anniversaire des gilets jaunes avec Salhia Brakhlia et Valentine Oberti, Azzeddine Ahmed-Chaouch nous parle de l'impact du film "Les Misérables" sur Emmanuel Macron, Julien Bellver décrypte la défense ratée du prince Andrew mis en cause dans l’affaire Epstein et Étienne Carbonnier revient sur la demi-finale de Danse avec les Stars. Samedi 16 novembre, les Gilets jaunes étaient de nouveau dans les rues de Paris pour leur Acte 53, un an après le début du mouvement. Tensions avec les forces de l’ordre, présence des black blocs, journalistes pris à partie, les équipes de Quotidien y étaient. La vidéo du Préfet de police de Paris, lançant à une manifestante gilet jaune qu’ils ne sont « pas dans le même camp » a fait le tour des réseaux sociaux, créant une vive polémique. On en parle avec Valentine Oberti. Le scandale Jeffrey Epstein a éclaboussé le monde politique et le monde d’Hollywood, mais pas que : la famille royale britannique est également touchée par l’affaire. Le Prince Andrew, fils de la reine Elizabeth II est cité comme l’un des clients de Jeffrey Epstein. L’homme d’affaires aurait forcé une jeune fille de 17 ans à avoir des rapports avec le prince Andrew. Pour se défendre, le prince a accordé une rare interview à la BCC. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Aujourd’hui dans son Canap, Étienne Carbonnier débriefe la demi-finale de Danse avec les Stars sur TF1.

