Quotidien, première partie du 18 novembre 2021

Au sommaire de Quotidien première partie du 18 novembre 2021 : dans le 19h30 Médias de Julien Bellver, on revient sur la polémique autour de l’entrée du pronom neutre « iel » dans Le Petit Robert, sur la baisse de forme d’Éric Zemmour, sur le retour des tests anti-Covid gratuits, sur un rebondissement judiciaire jamais vu et sur les possibilités de réélection d’Emmanuel Macron. Dans son Zoom 2022, Antoine Bristielle dresse le portrait-robot de l’électeur d’Emmanuel Macron : est-il plutôt de droite ou de gauche, plutôt jeune ou plutôt âgé, plutôt faisant partie des catégories populaires ou de la bourgeoisie ? Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau s’intéresse à l’exposition Al Thani à l’Hôtel de la Marine à Paris. Une collection hors norme accumulé par le cheikh Hamad Ben Abdullah Al Thani, véritable geek de l’art ancien. Enfin, Maïa Mazaurette nous parle du plafond de verre en politique pour les femmes et de comment la jeune génération pourrait bien le faire voler en éclat.