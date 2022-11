Quotidien, première partie du 18 novembre 2022 avec Guy Savoy et François-Régis Gaudry

Au programme du replay de la première partie de Quotidien week-end du 18 novembre 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur le lâchage de Donald Trump par tous ses soutiens après l'annonce de sa candidature pour l'élection présidentielle de 2024 aux États-Unis. Il nous présente ensuite Natasa Pirc Musar, la première femme à devenir présidente en Slovénie. Le chef, Guy Savoy, et le journaliste gastronomique, Jean-François Gaudry, sont eux sur le plateau de Quotidien pour présenter « Le Geste et la manière » et « On va déguster Paris ». Ambre Chalumeau nous propose ses recommandations culturelles pour le week-end, Marc Beaugé revient sur la petite impolitesse d’Emmanuel Macron lors du G20 et Anne Depétrini nous questionne sur la place centrale de la nourriture dans nos vies. Enfin, dans le 20h15 Express, Paul Gasnier et Sophie Dupont nous détaillent les accusations auxquelles fait face le député Éric Ciotti. Le chanteur Aime Simone rejoint, lui, la scène de Quotidien pour interpréter « Shining Light », extrait de son premier album « Say Yes, Say No », sorti il y a deux ans.