Quotidien, première partie du 18 octobre 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 18 octobre. On fait le bilan de l’actualité de la semaine avec Salhia Brakhlia, Valentine Oberti nous fait découvrir la croisière grand luxe de Paris Match, on parle de Donald Trump et de Louis Vuitton avec Yann Barthès, Azzeddine Ahmed-Chaouch a enquêté sur les SUV dans Paris, Julien Bellver fait un point Brexit et Marc Beauge fait son Flash Mode de la semaine. Tous les vendredis, Salhia Brakhlia déroule les faits importants de la semaine : la deuxième condamnation du couple Balkany, les manifestations à Hong Kong, la grosse semaine diplomatique de Donald Trump, ... C’est le Moment du bilan. Du 9 au 29 février prochain se tiendra la nouvelle édition de « La Croisière aérienne autour du monde » de Paris Match. Comme une croisière en bateau, ce voyage promet un tour du monde en avion grand luxe, hôtels, excursions et gastronomie. Le tout pour la modique somme de 22900€. Minimum. C’est le nouveau chantier d’Anne Hidalgo : limiter le nombre de SUV à Paris, considérés comme trop polluants, déjà, mais surtout comme trop… encombrants. Pour réguler leur nombre, la maire de Paris pourrait introduire un tarif de stationnement majoré pour ces véhicules. Azzeddine Ahmed-Chaouch a enquêté. La date fatidique du Brexit approche à grands pas et à quelques jours du 31 octobre, un accord a finalement été trouvé à Bruxelles entre le Royaume-Uni et l’Europe. Reste à savoir si cet énième accord sera ratifié par le parlement britannique, seul garant de son adoption définitive. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Il est le M. Mode de Quotidien. Toutes les semaines, Marc Beau nous parle mode, look, fashion faux pas et bons conseils.

