Quotidien, première partie du 18 octobre 2021

Au programme du replay de la première partie de Quotidien du lundi du 18 octobre : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur les déplacements d’Éric Zemmour et Marine Le Pen dans le sud ce week-end et sur la tentative de Gilbert Collard et Robert Ménard de les faire se rencontrer… Et s’unir. Il s’intéresse également au premier gros meeting de Jean-Luc Mélenchon à Reims et aux propos polémiques de l’Insoumis Alexis Corbière sur Samuel Paty. Enfin, il s’intéresse à l’influence retrouvée de Laurent Wauquiez à droite, à l’enthousiasme en berne du PS pour sa propre candidate Anne Hidalgo et aux tentatives de Jean-Jacques Bourdin pour obtenir la petite phrase qui va bien de Sandrine Rousseau. Dans son Zoom, Lilia Hassaine revient sur le pouvoir des alliances auprès de candidats qui ont, plus que jamais, l’œil fixé sur les courbes d’intentions de vote. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous dit tout ce qu’il faut savoir sur le premier film jamais réalisé dans l’espace par une équipe d’acteurs professionnels. Un record qu’on doit à la Russie, qui a réussi à coiffer au poteau son rival de toujours, les Etats-Unis.