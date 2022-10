Quotidien, première partie du 18 octobre 2022 avec David Doukhan

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du mardi 18 octobre 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur les éditions spéciales mobilisation sur les chaînes d’infos et décrypte les récupérations politiques autour de la jeune Lola, dont la mort a choqué le pays. Il fait ensuite le point sur la reprise des bombardements massifs sur l’Ukraine. Dans son Zoom, Clément Viktorovitch décrypte les slogans des manifs de dimanche et de ce mardi, Arthur Genre retrace le passé du Salon de l’Auto qui se tient en ce moment à Paris et Ambre Chalumeau nous parle d’une peintre très heureusement réhabilitée par le Musée d’Orsay. Dans son 20h15 Express, Paul Gasnier passe une tête au Salon de l’Auto et on prend des nouvelles de l’Assemblée nationale avec Sophie Dupont.