Quotidien, première partie du 19 avril 2022

Au programme du replay de Quotidien première partie du mardi 19 avril 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur le début de l’offensive russe dans le Donbass, dans l’est de l’Ukraine, il s’intéresse à la mobilisation de la presse contre Marine Le Pen, aux stratégies de communication des candidats au second tour et aux possibles futurs ministres d’Emmanuel Macron. Dans son Zoom, Lilia Hassaine tire le bilan de la campagne d’Emmanuel Macron et Ambre Chalumeau dresse le portrait de Charles Bukowski.