Quotidien, première partie du 19 décembre 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 19 décembre. On parle des Balkany qui abandonnent la mairie de Levallois-Perret avec Salhia Brakhlia, d’une nouvelle émission qui fait scandale aux États-Unis avec Valentine Oberti, de la mobilisation algérienne avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, du futur procès de Donald Trump avec Julien Bellver et on va voir nos petits Foufous de l’Assemblée avec Étienne Carbonnier. Contre toute attente, les Balkany ont annoncé qu’ils ne se représenteraient pas à la mairie de Levallois-Perret aux prochaines municipales. Au cours de leur procès en appel pour fraude fiscale, le parquet a demandé des sanctions similaires au 1er jugement. Les Balkany risquent jusqu’à 4 ans de prison et 10 ans d’inéligibilité chacun. Au lendemain de leur annonce de quitter leurs fonctions, les équipes de Quotidien sont retournées à Levallois-Perret pour le Moment de vérité de Salhia Brakhlia. Les États-Unis ont une nouvelle télé-réalité : une émission sur l’acceptation de soi, l’amour,… en théorie. Le concept : un couple de poids mixte – comprenez un mince, un en surpoids – partagent son quotidien pour prouver que l’amour ne connaît pas de taille limite. Problème : avant même sa diffusion outre-Atlantique, le programme fait déjà scandale. Pour cause, sur les couples présentés, toujours le même schéma : la femme est en surpoids, jamais l’homme. On en parle avec Valentine Oberti dans son Zoom. Franchement, on serait Paris Match on jouerait au loto : parce que décrocher LA photo scoop de Patrick Balkany à l’hôpital, dans son lit, la semaine où son procès en appel se tient, ça tient du miracle. Ou pas. Malgré l'élection d'un nouveau président, les Algériens continuent de défiler dans les rues du pays pour réclamer un gouvernement neuf. Une image devient virale : celle de manifestants, oeil masqué pour dénoncer les violences policières. On en parle avec Azzeddine Ahmed-Chaouch. C’est officiel : Donald Trump est le troisième président américain à être mis en accusation. La procédure pour sa destitution lancée par les démocrates a convaincue le Congrès. Officiellement, Donald Trump n’accorde aucune importance à cette mise en accusation. Dans les faits, il y a des signes qui ne trompent pas. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Aujourd’hui c’est jeudi ! Comme tous les jeudis, Étienne Carbonnier est allé faire un tour du côté de l’hémicycle pour voir comment se portent nos petits Foufous de l’Assemblée.

