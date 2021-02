Quotidien, première partie du 19 février 2021

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du 19 février 2021 : Salhia Brakhlia plonge dans les dernières actus politiques à 413 jours de l’élection présidentielle de 2022. A droite, il y a ceux qui se clashent entre eux, chez LREM on ne parle plus que de Marine Le Pen et à gauche, il y a ceux qui veulent battre Jean-Luc Mélenchon et ceux qui pensent que c’est impossible. Dans son Flash Mode, Marc Beauge revient sur la prise de poids d’Emmanuel Macron, mais aussi sur la chute de Gucci qui enregistre une année catastrophique et également sur le combat politique d’un parlementaire néo-zélandais. Dans sa Brigade des Affaires culturelles, Ambre Chalumeau nous fait découvrir ou redécouvrir Claude Chabrol. Le maître du suspense à la française est mis à l’honneur dans un coffret collector et sur les plateformes de streaming. Et puisqu’on est vendredi, Maïa Mazaurette répond à toutes vos questions sur le sexe, le porno, le chemsex et les vibromasseurs.