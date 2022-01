Quotidien, première partie du 19 janvier 2022

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du mercredi 19 janvier 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur les « excuses » de Jean-Michel Blanquer après l’IbizaGate, sur le discours d’Emmanuel Macron au Parlement européen, sur la nouvelle poussée d’Omicron et sur l’échange malaise entre Jean-Jacques Bourdin et Valérie Pécresse sur BFMTV. Jérémie Peltier, directeur des études de la Fondation Jean Jaurès est notre Expert de la semaine. Il vient nous parler du fossé inter-générationnel de plus en plus marqué en France. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau rend hommage à l’acteur Gaspard Ulliel, décédé brutalement ce 19 janvier à l’âge de 37 ans. Enfin, Maïa Mazaurette s’adresse aux kids et aux ados pour leur parler de la « loi du silence » et de leur nom de famille.