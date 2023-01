Quotidien, première partie du 19 janvier 2023

Au programme du replay de Quotidien première partie du jeudi 19 janvier 2023 : Julien Bellver décrypte dans son 19h30 Médias les impressionnantes manifestations contre le report de l’âge légal de départ à la retraite qui ont lieu dans toute la France. Emmanuel Macron et une partie de son gouvernement ont suivi cette journée de mobilisation depuis l’Espagne. Yann Barthès reçoit David Revault d'Allonnes rédacteur en chef du service politique du Journal du dimanche et Soazig Quéméner, rédactrice en chef du service politique de Marianne. Les deux journalistes débriefent notamment la journée de mobilisation contre le report de l’âge de départ à la retraite à 64 ans. Maïa Mazaurette analyse la place de l’émotion dans les discours des responsables politiques à travers les larmes de Pap Ndiaye, ministre de l’Education et de Jacinda Ardern, Première ministre néo-zélandaise. De son côté, Ambre Chalumeau traite dans sa Brigade du phénomène musical des “revenge songs” avec les nouveaux titres de Shakira et Miley Cyrus. Elle recommande le nouveau roman graphique de Nine Antico et l’exposition sur le musicien Fela Kuti à la Philharmonie de Paris.